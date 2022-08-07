Kayseri Talas'ta 'Avşar' tarihi konuşuldu

Kayseri Talas Belediyesi, Dünya Avşarlar Derneği ile birlikte ‘Türk Tarihi’ konulu panel gerçekleştirdi. Türk Milleti’nin geçmişten günümüze kadar yaşadığı dönemlerin anlatıldığı programda Avşar Boyu’na ait bilgiler ve Avşar Tarihi de ele alındı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen panele, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya, çeşitli branşlarda öğretim üyesi panelistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panele olan yoğun ilgi dikkat çekti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Remzi Kılıç’ın yaptığı panelde Prof. Dr. Behzat Çimen, Prof. Dr. Mustafa Talas, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Prof. Dr. Osman Mucuk ve Öğr. Gör. Memduh Yağmur konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesi konuşma yapan Başkan Yalçın, Türklüğün ve Türk olmanın bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek, Türk Milleti’nin tarihin her döneminde zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan bir millet olduğunu belirtti.

Panel öncesi düşüncelerini dile getiren Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yalçın’a katkıları için teşekkür etti. Başkan Yalçın’ın her aşamada desteğini hissettiklerini dile getiren Kocakaya, bu organizasyonun siyaset üstü olması noktasındaki duruşu dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın özellikle hassasiyetinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Konuşmalar sonrasında Dr. İsmail Gökşen tarafından üzerinde Türk kültürüne ait motiflerin yer aldığı kilim hediye edildi.

Türk tarihi konulu program öncesinde Başkan Yalçın’ın Avşarlara bir de müjdesi oldu. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir projenin hazırlandığını ifade eden Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesinde belediye tarafından hazırlanan bir arsa üzerine Avşar Kültür Merkezi şeklinde bir yapının yapılacağı müjdesini paylaştı.

Başkan Yalçın program sonunda dernek üyeleri ve panelist hocalara çiçek hediye etti.