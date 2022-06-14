Kayseri Kocasinan'ın evlatları 'ecdat' yolunda

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi’nin ‘Evlatlar Ecdat Yolunda’ projesi kapsamında Çanakkale’ye giden başarılı öğrenciler, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a Türk Bayrağı hediye ederek, teşekkür etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK destekli fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisinin açılışına katılan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle sohbet edip yakından ilgilendi.

Kocasinan Belediyesi’nin ‘Evlatlar Ecdat Yolunda’ projesi kapsamında Çanakkale’ye giden başarılı öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çanakkale’den getirdikleri Türk Bayrağını Başkan Çolakbayrakdar’a hediye eden gençler, “Çanakkale’ye gittiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa Çanakkale’yi gittik. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale’yi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. İyi ki varsınız. Bizlere böyle bir imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar ise milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini vurgulayarak, proje kapsamında geleceğin teminatı gençlerin atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğrendiklerini belirterek, "Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan proje kapsamında okullarında başarılı olan öğrencilerin 4. kafilesi de Çanakkale’ye uğurlandı.