Kayseri Kocasinan'da olağanüstü seferberlik

Kayseri'de şiddetli yağış ve sele karşı vatandaşın mağdur olmaması için anında müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekipleri, şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde gece gündüz demeden var gücüyle çalışıyor.Mehmet UZEL/ KAYSERİ (İGFA) - Olumsuz hava koşullarından ötürü sıkıntıların telafisi için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyulan müdahalenin hızlı şekilde yapıldığını söyledi. vurguladı.

Kayseri’ye yağan yoğun yağışın en fazla etkilenen yerlerden Güneşli, Gömeç ve diğer mahallelere ihtiyaç duyulan müdahaleyi hızlı şekilde yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Ekiplerimiz, geceden beri, gecesi gündüzüyle çalışmaktadır. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz" dedi.

Çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak selden dolayı olumsuz etkilenen bölgelerde yaşayan varandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Öte yandan şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde anında müdahale eden Kocasinan Belediyesi ekiplerinin gece kapanan kırsal mahallelerin yollarını açtığı kaydedildi.