Kayseri'de 'akıllı ulaşım' toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki “Akıllı Ulaşım Toplantısı”nda Kayseri'nin akıllı ulaşım ve kavşakları konusunda ulaşım yöneticilerinden brifing aldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Teknoloji ile ulaşımı entegre eden, akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya özen gösteren ve bu süreçte de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda örnek olarak gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da akıllı uygulamaları içeren hizmetlerini yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, daire başkanları ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile ulaşım birimindeki yetkililer katıldı.

Brifingde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Başkan Büyükkılıç’a ulaşım alanında yapılan faaliyetler ve çalışma sistemi ile ilgili sunum eşliğinde bilgi verdi.

Kayseri'de Kaniş Kavşak Kontrol Cihazı ve Adaptif Kavşak, Manyetik Akıllı Ulaşım Sensörü (MAUS), Kayseri Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (KAKTUS), Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması, Akıllı Tabela ve Duraklar, Şehir İçi Otopark Yoğunluk Bilgilendirme Tabelaları gibi ulaşımla ilgili projeler faaliyet gösteriyor.

Hatrılanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşilşehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımda altyapı projelerinden olan ‘RFID Tabanlı Şehir İçi Trafik Modelleme Altyapısının Oluşturulması’ projesi de ödüle layık görülmüştü.