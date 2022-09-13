Kayseri'de Afşin standına yoğun ilgi

Kayseri'de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Festivali’nde Afşin Çamanı ve Aromatik Yağlar büyük ilgi gördü.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu sene 2’ncisi gerçekleştirilen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan vatandaşlar, Afşin Belediyesi standındaki Afşin Çamanı ve Aromatik yağlara yoğun ilgi gösterdi.

Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, hemşehrilerin yaşadıkları şehirde var olduklarını bu tür etkinliklerin gösterdiğini söyledi.

"İşte biz Kayseri’deyiz hemşerilerimizle buradayız" diyen Başkan Güven, "Meydan hemşerilerimizi almıyor tıklım tıklım. 100 bine yakın nüfusumuz olduğunu düşünüyoruz. Fark edilmek anlamında da festivallerin ayrı yeri var. Bunun yanında şehrimizin tanıtımları açısından da daha farklı bir yeri var. Kültürümüzle değerlerimizle dayanışmamızla yardımlaşmamızla buradayız diyoruz. Burada yaşayan hemşerimizle birlikte vakit geçiriyoruz, özlem gideriyoruz. Bir taraftan da şehrimizin kültürünü Kayserili hemşerimize tanıtıyoruz” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Güven, Afşin standında yöresel ürünlerin yanı sıra çaman, aromatik yağlar, yedi uyurlar, Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin de tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.