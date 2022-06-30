Kayseri Büyükşehir'den hizmet içi eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelini olası kazalardan korumak, daha güvenli ve daha sağlıklı hizmet vermek için ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ Eğitimi düzenledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hizmet üreten personelini korumaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim programında temel iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin belediye personeline eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimlerde ilk yardım, iş güvenliği ve sağlığı, süt ve süt ürünleri, öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlık, yerel destek ekipleri, öz saygı, öz şefkat, motivasyon ve kişisel verileri koruma kanunu’ gibi konularda eğitim ve seminerler gerçekleştirildi.