Kayseri Başkanı 'Festival Ağası' seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne katıldı. Akkışla’da ‘Festival Ağası’ seçilen Başkan Büyükkılıç, Türkmenlerin ağa kıyafetini giydi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Akkışla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali gerçekleştirildi.

Akkışla Üsküdar Yaylası’nda gerçekleştirilen Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’nde Başkan Büyükkılıç’ı yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı.

‘Festival Ağası’ olarak seçilen Başkan Büyükkılıç, sahneye davet edilirken, Büyükkılıç’a Türkmenlerin ağa kıyafeti giydirildi. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç’ın verdiği tüm sözleri yerine getirdiğine dair video izletildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalde yaptığı konuşmada, bir bayram havasında birlikte olduklarını, yaylada ilçe sakinleri ile buluştuklarını söyledi.

Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

Gençlerin isteklerine anında cevap veren Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizin isteği olarak bir yüzme havuzundan bahsettiler, onu yapmak bizim görevimizdir. İstedikleri her şeyi bu zamana kadar hayata geçirdik. El ele, gönül gönüle diyoruz. Hep beraber Akkışla’mıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise kendisinin de bir Türkmen çocuğu olduğunu, bu tarz festivallerin çok önem arz ettiğini söyledi.

Festival alanında kurulan stantları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, gözleme pişiren kadınlara eşlik ederek, ikramlıklardan tattı.

Festival kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının marşlarının yanı sıra, yöresel şiirler, âşıklar şöleni ve halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından sportif etkinlik alanları kurulurken, Başkan Büyükkılıç da gençlerle birlikte sportif faaliyetlere katıldı.