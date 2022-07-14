Kavacık Meydanı yeni görünümüne kavuşuyor

Karabağlar Belediyesi'nin yürüttüğü Kavacık Meydan Projesi kapsamında, köy meydanı hızla yeni görünümüne kavuşuyor.

İZMİR (İGFA) - Ekipler, meydanın altyapı ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Etrafı dubalarla çevrilen meydan yeni bir kimlik kazandı. Sırada meydana bakan işyerlerinin pergole düzenlemeleri var. Bu kapsamda yıpranmış ve tehlike yaratan sundurmalar, köy dokusuna uygun şekilde ahşap ve kiremit yapılarak yenilenecek. Meydana bakan cepheler tamamen boyanarak cephe iyileştirmeleri sağlanacak. Yine köy meydanına bakan caminin minaresi boyanarak, içinde gerekli onarımlar yapılacak. Sağlık ocağı olarak kullanılan binanın da elektrik, su tesisatı ve yer döşemeleri tamamen yenilenecek. Böylece her eylül ayındaki Kavacık Üzüm Festivali'nde binlerce kişinin akınına uğrayan meydan ve çevresi, yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

Çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Yörede yaşayan vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak başladığımız çalışmalar hızla ilerliyor. Meydan düzenlemesinin ardından, Köy Evi çalışmalarımız başlayacak. Bununla ilgili koruma kuruluna başvuruyu yaptık. Daha sonrasında da sokak cephe düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Kavacık, tarihi dokusu ve tarımsal zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarılacak” dedi.