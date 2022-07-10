Kastamonu protokolü bayramlaştı

Kastamonu Valisi Avni Çakır “Kurban Bayramı” vesilesiyle düzenlenen bayramlaşma programında protokol kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla Valilik binasında bir araya geldi.

KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına; Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik, Kastamonu Eski Milletvekilleri Murat Demir, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Avni Çakır, başta katılımcılar olmak üzere ilimiz protokolü ve tüm Kastamonuluların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Valilikteki programın devamında ise Vali Çakır; Taşköprü Yolu Üzerinde bulunan Polis Kontrol Noktası, Seydiler Yolu Toprak Köprü Mevkiindeki Jandarma Kontrol Noktası ve Huzurevini ziyaret ederek, bayram kutlamalarında bulundu.