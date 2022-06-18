Son Dakika

Kartepe’de yağmursuyu hattı sevinci

Yerel 18.06.2022, 10:21
Kartepe’de yağmursuyu hattı sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi’nin altyapı problemlerini gidermek için sürdürdüğü altyapı yenileme ve yeni yağmursuyu hattı çalışmalarının yüzde 80 kısmını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - 2021 - 2022 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe ilçesinde altyapı ve üstyapı ile içme suyu depoları ve dere ıslahı çalışmaları yapılıyor. Altyapı problemi yaşanan bölge kalmayacak şekilde planlama yapan İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Emekevler Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatlarını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeyi sağlıklı altyapı hatlarına kavuşturacak çalışmalar kapsamında; 100, 150 ve 200 mm çaplarında düktil font borular kullanılarak toplam 11,5 km uzunluğunda içme suyu hattı, atık suları toplamak için 300 ve 400 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak 3,3 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve yüzey suları için de 500, 600, 800, 1000 ve 1200 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak toplam 3,2 km uzunluğunda yağmursuyu hattı yapılacak.

Program çerçevesinde yapılan çalışmalar ile Emekevler Mahallesi’nin yüzde 80 oranında içme suyu ve kanalizasyon altyapı hatları yenilendi ve yeni yağmursuyu hattı yapıldı. Ekipler, Yeniemek Caddesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Caddede, 300 ve 400 mm çaplarında atık su hattı ile yüzey sularını toplamak için de 800 mm çapında betonarme borular kullanılarak yağmursuyu hattı yapılıyor. Mahalleye hayat katacak olan altyapı hattı yenileme ile yeni yağmursuyu hattı kalan kısımlarında çalışmalar, program çerçevesinde devam edilecek.

Öte yandan altyapı çalışmaları ile kazı alanı çökme süreci tamamlanan sokak ve caddelerin üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt serim, asfalt yama ile parke ve bordur çalışmaları tamamlandı. Kalan kısımların üstyapı ihalesi de yapıldı. İhale sürecinin ardından altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların üstyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde girilecek. Ekipler, kazı alanları çökme sürecinde vatandaşların mağdur olmamaları için sık sık sulama ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31