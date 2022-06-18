Kartepe’de yağmursuyu hattı sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi’nin altyapı problemlerini gidermek için sürdürdüğü altyapı yenileme ve yeni yağmursuyu hattı çalışmalarının yüzde 80 kısmını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - 2021 - 2022 yılı yatırım programı kapsamında Kartepe ilçesinde altyapı ve üstyapı ile içme suyu depoları ve dere ıslahı çalışmaları yapılıyor. Altyapı problemi yaşanan bölge kalmayacak şekilde planlama yapan İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Emekevler Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatlarını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeyi sağlıklı altyapı hatlarına kavuşturacak çalışmalar kapsamında; 100, 150 ve 200 mm çaplarında düktil font borular kullanılarak toplam 11,5 km uzunluğunda içme suyu hattı, atık suları toplamak için 300 ve 400 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak 3,3 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve yüzey suları için de 500, 600, 800, 1000 ve 1200 mm çaplarında betonarme borular kullanılarak toplam 3,2 km uzunluğunda yağmursuyu hattı yapılacak.

Program çerçevesinde yapılan çalışmalar ile Emekevler Mahallesi’nin yüzde 80 oranında içme suyu ve kanalizasyon altyapı hatları yenilendi ve yeni yağmursuyu hattı yapıldı. Ekipler, Yeniemek Caddesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Caddede, 300 ve 400 mm çaplarında atık su hattı ile yüzey sularını toplamak için de 800 mm çapında betonarme borular kullanılarak yağmursuyu hattı yapılıyor. Mahalleye hayat katacak olan altyapı hattı yenileme ile yeni yağmursuyu hattı kalan kısımlarında çalışmalar, program çerçevesinde devam edilecek.

Öte yandan altyapı çalışmaları ile kazı alanı çökme süreci tamamlanan sokak ve caddelerin üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt serim, asfalt yama ile parke ve bordur çalışmaları tamamlandı. Kalan kısımların üstyapı ihalesi de yapıldı. İhale sürecinin ardından altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların üstyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde girilecek. Ekipler, kazı alanları çökme sürecinde vatandaşların mağdur olmamaları için sık sık sulama ve düzenleme çalışmaları yapıyor.