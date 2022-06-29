Kars’ta görüntü kirliliğine son

Kars Belediyesi tarafından Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan ve mevcut haliyle görüntü kirliliğine neden olan Billboardlar kaldırılıyor.KARS (İGFA) - Kars Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz’ün talimatları kapsamında Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan ve mevcut haliyle görüntü kirliliğine neden olan Billboardlar belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Çalışmalar kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde GAMP Konağı yanı ve Cumhuriyet Lisesi önünde bulunan Billboardların kaldırımı tamamlanmış olup izinsiz asılan pankart ve afişlerden kaynaklı kötü görüntüye neden diğer Billboardlarda temizleme ve boyama çalışmaları devam ediyor.