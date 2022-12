Karşıyaka Belediyesi, Ekrem Güçsav’ın adını parka verdi

Karşıyaka’ya değer katan isimleri yaşarken onurlandıran Karşıyaka Belediyesi, KSK’nin unutulmaz kalecisi Ekrem Güçsav’ın adını parka verdi. Ordu Bulvarı 6116/1 Sokak’ta oluşturulan park, geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - “Küçük bir parkın açılışını büyük bir yürekle yapıyoruz” diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: “Ekrem Güçsav, on binlerce dönüm arazi üzerine kurulmuş parklara ve ormanlara adı verilse bunu fazlasıyla hak etmiş bir insan. Ama burada biz asla alanın büyüklüğünden bahsetmiyoruz, anlamın büyüklüğünden bahsediyoruz. Bu anlamı yaşamı boyunca Karşıyaka’ya ve Kaf Sin Kaf’a verdiği hizmetle ispat etmiş bir değerli büyüğümüzü, bugün onunla birlikte Karşıyaka’da bir alanda sonsuza kadar yaşatmak için bir aradayız. Bunun anlamını kavrayabilmek lazım. Karşıyaka bugün Türkiye’nin en medeni, en çağdaş, eğitim düzeyiyle ve duruşuyla en saygın insanların yaşadığı yer olduğunun farkına varmak lazım. Karşıyakalı olmanın, Karşıyaka’nın her bir karış toprağının değerini bilmek lazım. Tarihinde, kurulduğu günden bugüne kadar kentine, kulübüne, taşına toprağına emek vermiş insanlara karşı her zaman vefa duygusu ile yaşamak; yeri ve zamanı geldiğinde de gerekeni yapmak lazım. Karşıyakalı olmaktan gurur duyuyoruz. Kentimizin duruşuyla gurur duyuyoruz. Bugün bu gururla buradayız, bir aradayız. Bu gururu hepinizin içinde hissettiğinden çok eminim. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekrem ağabeyimiz, Karşıyaka Lisesi’nde kaleciliğe başlayıp A takıma yükselen, görev yaptığı süre içinde efsane bir kaleci ve sporcu olarak Karşıyaka’ya hizmet eden, bizlere gururlar yaşatan çok değerli bir büyüğümüzdür. Onunla birlikte geçmişten bugüne Karşıyaka’ya ve Kaf Sin Kaf’a hizmet vermiş herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, kaybettiğimiz büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Büyük Karşıyakalı

Karşıyaka vefasının kentin her sokağına ve parkına yansıdığını vurgulayan Başkan Tugay “Her kent yetiştirdiği değerlerle ve onlara karşı gösterdiği özen ve önemle değerlenir. Karşıyaka bu anlamda çok özel bir yere sahiptir. Hemen her sokağımızda, parkımızda, alanımızda bir değerimizin adı vardır. Biz bununla haklı olarak övünüyoruz. Ekrem Güçsav, yalnızca sporculuğuyla ve yöneticiliğiyle değil, yakında açılacak kulüp müzemizin kuruluşuna öncülük eden büyüklerimizden biri olarak da ne kadar büyük Karşıyakalı olduğunu hepimize ispatlamıştır. Bu parka gelen her Karşıyakalı, özellikle de her Karşıyakalı genç, ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğunu Ekrem Güçsav’ı tanıdıkça daha iyi anlayacaktır. Değerli büyüğümüze ve ailesine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ekrem Güçsav Parkımızı hemşerilerimizin özenine, saygısına ve koruma titizliğine emanet ediyorum” dedi.

“Beni Karşıyaka Kulübü Okuttu”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün unutulmaz kalecisi Ekrem Güçsav ise “Sayın Belediye Başkanımız teveccüh gösterdi, Ahmet Diker kardeşim de çok çaba sarf etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka o kadar büyük bir kulüp ki bizler ancak onun isimsiz neferleri olabiliriz. 10-12 senedir sevgili dostum Bülent Zeren ile beraber Karşıyaka Spor Kulübü’nün kaybolan değerlerini bulmak için mücadele ettik ve çok güzel objeler biriktirdik. Müzeyi açtığımızda da göreceksiniz; Karşıyaka sadece bir futbol kulübü değil. Kürekçisinden su topçusuna, Avrupa şampiyonalarına giden, dünya şampiyonu olan güreşçileri, olimpiyata katılan Semra Aksu gibi atletleri, Ayhan Öngen gibi Karşıyaka spor tarihine geçmiş nice adamları göreceksiniz. Bana bazen soruyorlar, ‘Sen bu futbolcuyu tanıyor musun?’ diye. Ben 9 yaşındayken o adamı görmüşüm. Sen onu gazetede görüyorsun. O adamlar bize eldivenlerini verdi, ayakkabılarını verdi, cebimize para koydu. Karşıyaka Kulübü beni 9 sene okuttu. Ben Karşıyaka Kulübü’ne ölünceye kadar borcumu ödersem ne mutlu bana. Bizi adam etti. Ahmet Diker’e dedim ki, ‘O tabelaya fazla bir şey yazmana gerek yok. Sadece Karşıyaka Spor Kulübü tarafından eğitim sağlanmış kaleci Ekrem yazarsan benim için yeterli.’ Herkese saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.