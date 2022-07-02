Kars’ın alt yapısında yoğun mesai

Kars Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarımız devam ediyor.KARS (İGFA) - Kars Belediyesi tarafından 2022 yılı altyapı çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince Yenişehir Mahallesi’nde yeni kanalizasyon hattı çekme çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, ayrıca şehir genelinde kanalizasyon baca temizliği ve baca kapağı onarım çalışmaları da aralıksız sürüyor.