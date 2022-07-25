Kars yeşil alanlarıyla konuşulacak

Kars Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından park ve bahçeler başta olmak üzere yeşil alan ve refüjlerde başlatılan çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KARS (İGFA) - Çalışmalar kapsamında; Sukapı, Kaleiçi ve 30 Ekim Mahallesinde bulunan park alanlarında oyun grupları için tehlike arz eden zeminlerin granül kauçuk kaplama öncesinde beton dökümü çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Daha yeşil ve estetik bir Kars için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşil alanlar, refüjler ve parklarda ağaç dikimi, ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, bordür boyama, oyun parkı bakım, kamelya tamiri gibi çevre düzenlemeleri devam edecektir.