Kariyer merkezi kursiyerleri iş dünyası ile buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde 2022 döneminde hayata geçirilen Yetenek Dönüşüm Projesi’nde yer alan gençler, bir yandan mesleki eğitim programı ile sertifika almaya hak kazanırken diğer yandan iş hayatına hazırlık programlarından da faydalanıyor. Proje kapsamında kursa katılan kursiyerlere yönelik ‘Tecrübe Paylaşım Programı’ düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Merkez Halk Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği iş birliğinde açılan Satış Danışmanlığı Kursu’na devam eden kursiyerlere yönelik, ‘Tecrübe Paylaşım Programı’ düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen programın konuğu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkan Vekili, Eğitimci ve İş İnsanı Tamer Güner oldu. Gerçekleştirilen sunumda “satış teknikleri, iletişim, motivasyon, farkındalık, imaj yönetimi” gibi konulara değinerek tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Tecrübe Paylaşım Programı’nda ayrıca iş dünyasının adaylardan beklentileri, mesleğin gereklilikleri, pandemi sonrası işverenlerin adaylardan beklediği yetkinlik setleri ve başarılı bir iş hayatı için öneriler gibi birçok konuda kursiyerlerle interaktif bilgi alışverişi yapıldı.

“İstihdama Yönelik Projeleri hayata geçiriyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi’nin gerçekleştirdiği kurumlar arası işbirlikleri ve hayata geçirilen birçok projeyle gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunduklarını belirtti. Yetenek Dönüşüm Projesi’yle mesleki eğitimin yanında, kariyer danışmanlığı ve iş arama danışmanlığı hizmetlerini bir bütün olarak sunduklarının altını çizen Özada, kurumlar arası iş birliklerine dayalı projelerin, gençlerin kariyer yolculukları için avantaj sağladığını söyledi.