Karamürsel’deki tarihi caminin çevresi değişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in merkezinde bulunan Karabali Cami ve Hamam onarım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesine başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında aslına uygun olarak restore edilen Karamürsel ilçesindeki tarihi Karabali Mehmet Bey Camisinin çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Şeyh Edebali'nin soyundan gelen Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi Karabali Cami ve Hamamı etrafında çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.

ŞADIRVAN İNŞASI

Ayrıca yapılan çalışmada yıpranan noktaların da onarımı sağlanıyor. Bu kapsamda Karabali Mehmet Bey Camisinin şadırvanın kolon, kiriş ve kubbesinin betonu döküldü. Bununla birlikte tarihi Karabali Mehmet Bey Camisinin çevre düzenlemesi çalışmaları ve taş duvar imalatı da devam ediyor.