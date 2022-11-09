Karamürsel’de 4 köyü birbirine bağlayan yol asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yol Bakım Timi tarafından Karamürsel Hayriye-İnebeyli-Taşağıl-Semetler köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de kırsal kalkınmanın gelişimi ve köy yollarının yapımı aralıksız olarak sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından Karamürsel ilçesinin Hayriye-İnebeyli-Taşağıl-Semetler köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

6 kilometre uzunluktaki grup köy yolunun 3 kilometrelik kısmı beton olarak geçtiğimiz yıllarda yapılmıştı.

3 KM BETON, 2.7 KM ASFALT YOL

Yol Bakım Timi tarafından yol çalışmasında Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt kullanıldı. Karamürsel’in 4 köyünü birbirine bağlayan 6,5 metre genişlik 2,7 kilometre uzunluktaki grup yolunda asfalt serim çalışması yapıldı.

Kırsal mahallerde ulaşımın rahat ve konforlu bir hal alması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor. “Kentte ne varsa köyde de olacak” anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, 3 kilometresi beton, 2.7 kilometresi de asfalt olan grup köy yolunda çalışmalarını tamamladı.