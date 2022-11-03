Karamürsel'de Avcıköy-Tahtalı-Fulacık arasına beton yol

Kocaeli'de Karamürsel Avcıköy -Tahtalı-Fulacık köylerine ulaşımın sağlandığı yolun 10 kilometrelik kısmı tamamlanma aşmasına geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Avcıköy -Tahtalı-Fulacık köylerine ulaşımın sağlandığı 12 bin 500 metre uzunluktaki yolun 10 kilometresi beton yol yapıldı.

Yol kenarı V kanal yapım çalışmaları ve kalan beton yol yerli kaynaklar kullanılarak yapıldı. Avcıköy-Tahtalı-Fulacık köyleri stabilize yolu beton yapılarak daha dayanıklı ve konforlu bir hale getirildi.

Karamürsel Avcıköy-Tahtalı-Fulacık köyleri arası stabilize malzeme serili yola, alt temel serimi sonrası çelik hasır serildi. Çelik hasır üzerine de beton dökülerek yol yapıldı. 10 bin metreküp beton, 200 ton da hasır çelik kullanılan 6,5 metre genişlikteki yeni beton yolun Avcıköy-Tahtalı-Fulacık köyleri arası ulaşımın sağlandığı 10 kilometrelik kısmı tamamlanma aşamasına geldi.