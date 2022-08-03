Karadenizliler Derneği’nden Gökhan'a ziyaret

Çanakkale Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turgay Kılıç ile yönetimini makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaret nedeni ile teşekkürlerini dile getirdi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gökhan, Dernek Başkanı Kılıç ve yönetiminden dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi alırken, gelen talepleri dinledi.