Karadeniz ürünleri dünya mutfağına açılacak

2025 yılında tamamlanması planlanan Türkiye’nin en büyük Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri Merkezi Projesi’nin inşası hızla devam ediyor.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi’nin mega projeleri arasında yer alan Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri Merkezi Projesi adım adım ilerliyor.

Şehrin doğu yakasındaki Uzuncakum mevkiine projelendirilen Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri Merkezi’nin yapım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olacak projede, büyük mendirek uzunluğu 935 metre olup, 260 metre uzunluğunda tali mendirek yer alırken, rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yeri uzunluğu ise 360 metre olarak belirlendi.

Yapım çalışmalarını yakından takip eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Hem Giresun’a hem de bölgeye itibar kazandıracak bu önemli bir proje. Bu proje ile birlikte, Giresun’umuzu bölgesel kalkınmada öncü bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Projenin yapımı 2025 yılında tamamlanmış olacak ve faaliyete geçtiğinde balıkçılarımız, ilimiz ve bölgemiz çok güzel bir eser kazanmış olacak’’ dedi.

Başkan Şenlikoğlu, göreve gelmeden önce kamuoyu ile paylaştıkları projeleri tek tek hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.