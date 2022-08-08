Karadeniz'de bir ilk! Son teknolojiyle parke ve boru üretecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi kendi yaptığı üretimlerde dışardan alımlara oranla büyük karlılık elde ederken üretim alanını da genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi inşasına başladı. Karadeniz Bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan tesis, son teknolojiyle hizmet sunacak.SAMSUN (İGFA) - Robotik sistemle çalışacak tesis günlük 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif kilit parke bordur üretimi kapasitesine sahip olacak. En yüksek kalite ve en uzun ömürlü parke üretimi noktasında sahip olduğu yüksek teknolojiyle Karadeniz Bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan tesisle, girdi maliyetlerinde karlılık sağlanması hedefleniyor.

SASKİ’YE BETON BORU ÜRETECEK

Tesiste üretilecek en önemli ürünlerden birini de SASKİ’ nin altyapıda kullandığı beton borular oluşturacak. Tesis, ayrıca günlük ortalama 600 boru üretme kapasitesine sahip olacak. Prefabrik Beton Altyapı elemanlarının üretiminin de yapılacağı tesis bu alandaki yatırımların karlılığını da maksimuma çıkaracak.

Tekkeköy ilçesinde yükselen inşaatın fizibilite çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. İnşaatına başlanan tesisin kısa sürede bitirilmesi için aralıksız çalışılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Milletin bir kuruş parasının boşa harcanmasına müsaade etmeyeceğimize söz verdik. O yüzden çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Yapımına başladığımız bu tesiste bize yeni bir ivme katacak. Şimdiden Samsunumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.