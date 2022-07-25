Karacabey Yeniköy’e yeni cami

Karacabey’in yazlık tatil bölgesinde yer alan Yeniköy Merkez Camii mevcut kapasiteyi son yıllarda taşıyamıyor ve cemaat dışarıda kalıyordu. Geçtiğimiz aylarda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, caminin hayırsever işadamı İdris Türk tarafından yıkılıp daha modern hale getirilerek, kapasitesinin de büyütüleceğinin müjdesini vermişti.

BURSA (İGFA) - Karacabey Yeniköy’deki Merkez Cami olarak bilinen Bayramdere Yeniköy Caminin kapasite yetersizliği dolayısıyla yıkılarak daha kullanışlı bir yapı ile yeniden inşa edilmesi adına çalışmalar sürerken, caminin temel atma töreni önceki gün kalabalık bir törenle gerçekleştirildi.

Gerçekleşen temel atma töreni; Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Hayırsever İşadamı İdris Türk, Yeniköy Camii Dernek Başkanı Sadi Alagöz, TÜRSAB Asya Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Mustafa Yasin Çakar‘ın yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Cami Dernek Başkanı Sadi Alagöz açılış töreninde yaptığı açıklamada, yeni adıyla Yeniköy Emineyn Hatun Camisinin özelliklerinden bahsederek “Camimizin inşaat alanı 720 metrekaredir. 6 adet küçük kubbe olacak, 1 adet de büyük bir kubbe olacak. Camiimizin kubbe yüksekliği 17,40 metredir. Camimizin güzel bir mimarisi olacak. 2 şerefeli camimizin mimarisinde imam odası, mutfak, yemekhane, yönetim odası, kitap-kafe, kuran kursu, konferans salonu gerçekten güzel bir cami olacak. Bizim camilere sonsuz sevgimiz ve saygımız vardır. İçeresine girdiğimiz zaman huzur bulduğumuz, gülümsediğimiz ve yüce rabbimizle rabıta ettiğimiz, adeta konuştuğumuz yerdir. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Güzel bir caminin ve kuran kursunun temel atma törenindeyiz. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde 3T vizyonuyla hareket etmeye gayret ettik; teknolojik yatırımlar, tarımsal yatırımlar ve turizm yatırımları dedik. Bu anlamda da Karacabey’imizin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olan Yeniköy’e vurgu yaptık. Ihlamur ormanlarını, kestane ormanlarını, defne ormanlarını, longoz ormanlarını, Dalyan Gölünü, Marmara Denizi’ni ve upuzun sahillerimizi gündeme getirdik. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte buradaki eksiklikleri, ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Konaklama ile ilgili sıkıntılar vardı, onlarla ilgili çözümler getirdik. İnşallah bundan sonra da daha güzel yatırımları bu bölgeye, Marmara’nın incisi nadide yerleşim birimine kazandırmaya çalışacağız” dedi.

Başkan Özkan açıklamalarına şöyle devam etti: “2014 yılında göreve geldiğimizde Yeniköy’de önemli bir gündem maddesi vardı. Gerçekten güçlü ve kalabalık bir cemaatimiz var burada. Ancak bu yıkılan cami hamdolsun şimdiye kadar ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştı ama yeterli olmuyordu. Dolayısıyla yeni cami yeri için arayış vardı, çeşitli istişarelerde bulunduk, çeşitli alternatifleri değerlendirdik. Burada hacı abilerimiz var, Sadi Alagöz bu işin sancısını, sıkıntısını çeken insanlardan bir tanesi. Bizler de neşter vurulması gereken bir sorun olduğunu düşünüyorduk. İşte Mustafa kardeşimiz bizi bir gün Hacı İdris Türk abimizle tanıştırdı. Sadi Alagöz abimiz ile birlikte de istişaresini yaptık. Buraya bu camimizi yapabilir miyiz diye belediyemizdeki teknik arkadaşlarımıza görüştük. İdris beyin mimarları güzel bir proje yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaklaşık 2 saat süren törenin ardından temel atma töreni protokolün katılımıyla gerçekleşti. Açılış sonrası ise cami projesini mühendislerle birlikte ziyaret edildi. Etkinlikte ayrıca bin kişilik yemek ikramı yapıldı.