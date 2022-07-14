Karacabey 15 Temmuz’da tek yürek olacak

Karacabey’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerin programı belli oldu.

BURSA (İGFA) – Karacabey'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kaymakamlık tarafından organize edilen programın detayları belli oldu.

Program kapsamında, ilk olarak saat 16.45'te, 15 Temmuz şehitlerinin anısına ikindi namazı öncesi Ulu Cami'de İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Daha sonrasında saat 17.30'da, ilçe merkezinde bulunan şehit kabirleri ziyaret edilecek.

Saat 20.00'de ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir okumaları ile arkasından kahramanlık türküleri (Mehteran) konseri ve 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri gerçekleştirilecek.

Yoğun program

Saat 20.45'te 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına İlçe Müftülüğü tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek olup, saat 21.00'de protokol konuşmaları ile program devam edecek.

Karacabey’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saat 21.30'da 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi ve kahramanlık türküleri ile devam ederken, saat 00.13'te ise İlçe Müftülüğü tarafından tüm camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına selalar okunacak.

Özkan’dan 15 Temmuz mesajı

Öte yandan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir açıklama yaparak, “15 Temmuz, Türk milleti için tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Aziz Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da topyekun olarak ortaya koyduğu kahramanlık asla unutulmayacaktır. Milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği bu kutlu zaferi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle, milletimizin ve Karacabeyli hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, vatan mücadelesinde canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tüm Karacabeyli hemşerilerimizi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmaya davet ediyorum” dedi.