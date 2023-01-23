Karabali Meydanı, Karamürsel’e çok yakıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Karabali Cami’nin etrafına otantik bir meydan inşa edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonrasında Karamürsel merkezdeki Karabali Cami ve Hamamın etrafına yeni bir meydan inşa edildi. Tarihi yapıları koruyan ve bu yapıların çevresini daha otantik mekanlar haline getiren Büyükşehir, Karabali Meydanını da Karamürsel’e yakışır hale getirdi.

Tarihi Karabali Cami ve Hamamı'nın çevresine bin 106 metrekare meydan yapımı gerçekleştirildi. İş dahilinde 22 adet oturma bankları, ahşap pergolalar, bitki saksıları ve fıskiyeli süs havuzu yapıldı. Sert zeminler gri ve pembe andezit ile kaplandı. Ayrıca eski şadırvan yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

TARİHİ YAPILAR ÖN PLANA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi, meydan projesiyle Tarihi Karabali Cami ve Hamamı’nın ön plana çıkmasını sağladı. Proje kapsamında restore edilen cami ve hamamın çevresinde bulunan binalar kamulaştırıldı ve meydan inşa edildi. Yapılan çalışma ile tarihi yapılar gün yüzüne çıktı ve vatandaşların nefes alabileceği bir alan oluşturuldu.