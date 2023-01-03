Karabağlar’ın 2023 yılı kedi evleri hazır

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne giderek yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Sokak kedilerinin daha sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi amacıyla Karabağlar’daki parklara monte edilmeye başlanan ahşap kedi evlerinin dağıtımı, 2023 yılında da devam edecek.

Ahşap olması nedeniyle mikrop ve bakteri üretmeme özelliği olan bu evler, kedileri kışın soğuktan ve sudan, yazın da aşırı sıcaklardan koruyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere'deki Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne giderek, ahşap kedi evlerini yakından inceledi. “Pamuk” adlı kediyi seven Başkan Selvitopu, Veteriner İşleri Müdürü Murat Aras’dan evlerle ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Sokakta yaşayan can dostlarımız için bu evleri hazırladıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Aynı bizim gibi kış koşullarında yaşam mücadelesi veren can dostlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk ve yağışlı günlerde bu kedi evleri önemli bir işlev görüyor. Sokakta yaşayan hayvanlar barınma ihtiyaçlarını gideriyor. Evler hem sağlıklı hem de büyük. Birkaç kedinin aynı anda barınma şansı var” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle sokaktaki canlıların yanında olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Ahşap kedi evleri belediye ekipleri tarafından parklarda yerleri belirlenen alanlara kalıcı olarak monte ediliyor.