Karabağlar Gençlik ve Spor Merkezi’nin yarısı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Gençlik ve Spor Merkezi’nin inşaatı sürüyor. Hızla ilerleyen inşaatın yüzde 50’si tamamlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında hizmete açılacak merkezde pek çok branşta resmi spor karşılaşmaları yapılabilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi tarafından ortak hizmet projesi kapsamında yapımına başlanan Karabağlar Gençlik ve Spor Merkezi’nin yüzde 50’si tamamlandı. 89 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Karabağlar Gençlik ve Spor Merkezi’nin yüzde 70’lik nakdi kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 açılışı yapılacak merkez hem amatör spor kulüplerine hem de spor severlere hizmet verecek.

3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32 dönümlük arazide yapımı devam eden Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor maçlarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Açık alanda 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak. İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon/antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası ve acil müdahale odası olacak.