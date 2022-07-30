Karabağlar'da asfaltlamalar son hızla sürüyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yunus Emre Mahallesi'ndeki çalışmaları denetledi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asfaltlama sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ekipler, ilçenin farklı noktalarındaki öncelikli sokaklara, tekniğine uygun şekilde asfalt seriyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yunus Emre Mahallesi'nde yakıcı güneş altında ter döken emekçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi ve çalışmaları denetledi. Yunus Emre Mahalle Muhtarı Süleyman Can, Peker Mahalle Muhtarı Abdülbaki Işık, İhsan Alyanak Mahalle Muhtarı Abubekir Aras ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle sahada olduğunu vurguladı.

Asfaltlama için aylar öncesinden gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Mümkün olduğunca daha fazla sokağa girmek için gerekli stokları yaparken, araç parkımızı da modern araçlarla güçlendirdik. Muhtarlarımızla birlikte en fazla asfaltlamaya ihtiyaç duyulan sokakları belirledik. Belirlediğimiz program doğrultusunda buralara giriyor ve tekniğine uygun asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bu bunaltıcı yaz günlerinde sahada ter döken çalışma arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Karabağlar'ın 58 mahallesini ayırmadan, eşit ve nitelikli hizmet verme çabalarını sürdüreceklerini söyleyen Başkan Selvitopu, “Mütevazı bütçemizi 500 bin insanımızın yararına kullanma anlayışımız aynı şekilde devam edecek” diye konuştu.