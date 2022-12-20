Karabağ ve Kazakistan caddeleri trafiği rahatlatacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir trafiğini rahatlamak için alternatif güzergahlar açmaya devam ettiklerini belirterek, Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak 3.5 kilometrelik Kazakistan Caddesi ile 2.8 kilometrelik Karabağ Caddesi’nde çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Çeçenistan Köprülü Kavşağı’nı Antalya Çevre Yolu’na bağlayacak Kazakistan Caddesi ile Karabağ Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, bu kapsamda şehir içi trafiği rahatlatmak için alternatif güzergahlar oluşturmaya önem verdikleri söyledi.

Meram ilçesinde önemli bir aks oluşturacak Kazakistan ve Karabağ Caddelerinde yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak Kazakistan Caddemiz; 3,5 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak. 2,8 kilometre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip Karabağ Caddemiz ise yine Yüksek Hızlı Tren hattına paralel olacak şekilde Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak. Daha önce hizmete açtığımız; İsmail Ketenci Caddesi, Celaleddin Karatay Caddesi ile Abdülhamid Han Caddesi’nin 1. ve 2. etaplarından sonra Kazakistan ve Karabağ caddelerimiz de kısa süre sonra şehrimize hizmet verecek inşallah. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.