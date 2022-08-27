Karabağ Kardeşlik Parkı’nda 2. etapta sona doğru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye ilçesinde yaptırılan Karabağ Kardeşlik parkının ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde park çalışmasını sürdürüyor. Daha çok yeşil alanların oluşturulması ve vatandaşların yaz mevsiminde aileleriyle birlikte piknik ve dinlenebilecekleri parklar oluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karabağ Kardeşlik Parkını genişletiyor.

Merkez Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sonunda yer alan 19 bin 816 metrekare alan üzerindeki Karabağ Kardeşlik Parkı genişletiliyor.

İçerisinde yürüyüş alanları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve piknik alanlarının olduğu 19 bin 816 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Karabağ Kardeşlik Parkının ikinci etap kısmı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.