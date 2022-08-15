Kandıra sahillerinde kurtarılan Karaca’nın tedavisi devam ediyor

Kocaeli Kandıra sahillerinde mahsur kaldığı yerden kurtarılan Karaca, Ormanya’daki tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.KOCAELİ (İGFA) - Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan karacayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı cankurtaranlar kurtardı. Kurtarılan karacanın Ormanya’da tedavisi sürüyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Hafta sonunda Eski Kerpe Burnu sahili mevkiinde görevli ekipler, kayalık alana sığınan karacanın denizde mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. KOSKEM’e bağlı cankurtaranlar jet skiyle denize açılarak karacayı sudan çıkardı.

Sokak hayvanlarından kaçarken Eski Kerpe Burnu Sahili mevkiinde kayalıklara düşen Karaca, KOSKEM ekipleri tarafından sahile çıkarıldı. Yaralı olduğu görülen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Karaca daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayat Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.