Kandıra Beyce Mahallesi’nde menfez yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Düzler Mevkii’nde su birikintisini engellemek ve yağmur suyunun vatandaşın arazisine zarar vermemesi için menfez çalışması başlattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra Beyce Mahallesi Düzler Mevkii’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3x3 kutu menfez yapımına başlandı. Yağmur sularının birikerek Beyce köy yoluna ve vatandaşın ekili arazisine zarar vermesi nedeniyle çalışmalar başladı. Yolda suyun birikmesine engel olmak ve vatandaşın arazisine yağmur suyunun zarar vermemesi için menfez yapım çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir, menfez temel kazı ve grobeton imalatı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kandıra Beyce Mahallesi Düzler Mevkii’nde yolda yağmur suyu borusu yetersiz kalarak yağmur sularının birikmesine neden oluyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların köye ulaşımını zorlaştırması ve ekili arazilerinin zarar görmesi sebebi ile yaşanan probleme hızlı bir şekilde çözüm getirerek kutu menfez yapımı ile probleme müdahale etti. Çalışmaların başlamasıyla kısa süre içerisinde tamamlanması planlandı. Çalışmalar bittiğinde Beyce Mahallesi sakinleri yağmurlu havalarda köy yolunda oluşan su birikintisi probleminden kurtulmuş olacak.