Kanarya severlerin yeni yıl buluşması

Karşıyaka Kanarya severler ve yetiştiricileri derneği yeni yılın ilk yemeğinde bir araya geerek 2022 nin başarılarını birlikte kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Karşıyaka Kanarya Severler Derneği'nin geleneksel hale getirdiği yeni yıl buluşması bu yıl Karşıyaka Efes Gemi Restoran'da gerçekleştirildi.



Dernek Başkanı Erden Aksoy ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra geceye York Kulüp Başkanı Süleyman Çağlar, İzmir Sernofil Dernek Başkanı Gökhan Yörük, Ferxoit Ragıp Başlı, Anıl Ticaret İsmail Recepçe, Kömürcü Animal Mama Hasan Cebeci, Özvardar Ticaret Metin Özvardar, Orjinal Mama Deniz Veterinerlik Mehmet Arslan, Veteriner Özgür Cagbey ve Kanarya severler katıldı.



Kırmızı Reçete orkestrasının çaldığı harika şarkılarla coşan konuklar pistten inmedi.

Geceyi organize eden Karşıyaka Kanarya Severler Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erden Aksoy, gecede yaptığı konuşmada, "Sosyal bir dernek olduğumuzu düşünüyorum, yeni yıl yemeği ve yaz buluşması adı altında her yıl iki kere buluşuyoruz. Her bir üyemizle birlikte Karşıyaka’mızın tanıtımına katkı sağlıyoruz hem de üyeler arasında kaynaşmayı sağladığımıza inanıyoruz. 2022 yılını Türkiye yedincisi olarak kapattık. 2023 yılında hedefimiz daha üst sıralara tırmanmak ve ilk beş içinde yer almak. Dünyada düzenlenen yarışmalarda da tecrübe kazanmaya başladık ve o yarışmalarda da yakın zamanda başarılı olacağımızı ve Karşıyaka' mızın adını duyuracağımızdan eminim. Çünkü aramızda çok başarılı üretici arkadaşlarımız dostlarımız var. Düzenlediğimiz her etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığı gibi bugünde bizleri yalnız bırakmayan Kırmızı Reçete Orkestrası'na ve şefi Mert Önder Bulutsuz dostumuza teşekkür ediyorum. Çaldıkları güzel şarkılarla bizleri coşturdular" dedi.

Geceye destek verenlere plaketler taktim edilirken, başarılı üreticilere de mama ve yem hediye edildi.