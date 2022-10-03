Kanal Kütahya'da ikinci etap

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve şehrimize değer katacak Kanal Kütahya Projesi’nde ikinci etap çalışmaları başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da hemşehrilerimizin vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çeşitli projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, Kanal Kütahya için ikinci etap çalışmalarına başladı.

Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde başlayan çalışmaları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yerinde inceledi. Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı’dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Işık, projenin hayata geçmesiyle hemşehrilerimizin sosyal hayatının zenginleşeceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin şehrimizde turizme katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Işık, “Şehrimizi daha üst noktalara taşımasında önemli desteği olacağına inandığımız Kanal Kütahya Projesi’nin yeni etabı için arazide incelemelerde bulunduk. Devlet Su İşleri’nin Kütahya Belediyesi’ne devrettiği sulama kanalının yeniden yapım çalışmasını başlattık. En yakın zamanda burası tamamlandığında, Akşemsettin İmam Hatip Lisesi’ne kadar olan bölgeyi yeni bir rekreasyon alanı olarak şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. Kanal imalatı biter bitmez, çevresindeki rekreasyon alanlarını da düzenleyerek şehrimize kazandıracağız. Başta Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm müdürlüklerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.