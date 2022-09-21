Kamulaştırma çalışmalarıyla nefes alıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahalle sınırları içerisinden geçen 30 metre genişliğinde ve bin 100 metre uzunluğundaki yolun açılması için asfalt çalışmaları

devam ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - “Şehirler ruhumuzun, gönüllerimizin yansımasıdır” diyerek Şanlıurfa’da yeni yollar yeni meydanlar açarak şehre nefes aldıran Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle başlatılan Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi 3758. Sokakta çalışmalarda asfalt aşamasına geçildi.

Toplam uzunluğun Bin 100 metre olan 30 metre genişliğindeki yolda yaklaşık 150 yapının kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma işlemlerinin ardından başladıkları yıkım işlemlerini tamamlayarak yolu asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa’yı baştan aşağı güzelleştirmek için yeni meydanlar, alternatif yollar ve yeşil alanları şehre kazandıran Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Eyyübiye halkına rahat bir nefes aldıracak olan ve yüksek gerilim hattının altında kalan Asya Mahallesi, Osmanlı Mahallesi ile Şanlıurfa’da bir ilk olan Kültür ve Turizm yolu için çalışmalar devam ediyor.

Başkan Beyazgül’ün Eyyübiye ilçesindeki çalışmaları yakından takip ettiği Eyüp Peygamber Caddesinin, Güney Batı Çevre Yoluna kesintisiz ulaşım bağlantısının sağlanması amacı ile Osmanlı ve Asya mahallesinden geçen 30 metrelik yolun açılması ile birlikte şehre yeni yollar kazandırılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının Osmanlı Mahallesinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesinin ardından bir prestij caddeye daha kavuşacak.