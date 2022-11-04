Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Diyarbakır Bağlar'a ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bağlar Belediyesi'ni ziyaret etti.Gündem Ekspres / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ilçedeki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kamu Denetçileri Kurumu Halkla Buluşuyor " temasıyla düzenlenen etkinlik ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ziayretine Kamu Denetçileri Sadettin Kalkan, Yahya Akman ve Celile Özlem Tunçak ile AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da eşlik etti.

Malkoç, belediyenin şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Beyoğlu ile görüşme gerçekleştirerek, belediyenin hayata geçirdiği hizmetler hakkında bilgi aldı. Bağlar'daki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç, uzun yıllardır gelip gittiği ve yakından takip ettiği kentin huzura kavuşmasının büyük kazanç olduğunu dile getirdi.

"ZİYARET BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir enerji sarf ederek hizmet ettikleri Bağlar'ı kısa zamanda hak ettiği noktaya getirmeyi başardıklarını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, saygın bir devlet ve gönül insanı olan Şeref Malkoç'un ziyaretinin kendilerini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi.