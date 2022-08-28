Kaldırım işgaline son

Gümüşhane'de kaldırım ve yol üzerine konulan her türlü eşya, tabure ve sandalyeler Zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken, kaldırımları işgal eden esnaf ve vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanacak.GÜMÜŞHANE (İGFA) - Belediye Başkanı Ercan Çimen, kaldırımların vatandaşların kullanım alanı olduğunu kaydederek, bundan sonraki süreçte kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Başkan Çimen, kaldırım işgalleri konusunda yoğun bir şekilde şikayet aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın şikayetlerini dikkate aldık ve kaldırım işgallerine son verme kararı aldık. Kaldırım işgallerinin yanı sıra yol üzerine de esnaflarımız tabura veya sandalye masa koyarak işgale başladı. Bunun önüne geçmemiz gerektiği için çalışma başlattık. Kaldırımlar vatandaşlarımızın yürüyecekleri alanlardır. Buralarda işgallere izin vermeyeceğiz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Uyarımızın esnaf ve vatandaşlarımızca dikkate alınmasını bekliyoruz. Esnaf kardeşlerimiz halkımızın kaldırımlarda yürümesine engel olacak tarzda hiçbir şekilde satacakları mallarını koymasınlar. Vatandaşlarımız da kaldırım ve yol üzerine konulan masalarda oturmasınlar. Biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da sağduyu gösterip uyarıda bulunmaları bize katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde kaldırım ve yol işgali yapanlar hakkında yasal işlem uygulayacağız. Bu konuda şehrimizin tüm kesimlerinden destek bekliyoruz" dedi.