Kahramanmaraşlı menajerlerden 'Gençlik Festivali' hazırlığı

Kahramanmaraşlı genç menajerler, Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecekleri Gençlik Festivali için kolları sıvadı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaptıkları organizasyon ve konserlerle isimlerinden söz ettiren Kahramanmaraş’ın genç menajerleri Samet Kekil ve Eren Gündeş Mayıs ayı içerisinde Kahramanmaraş'ta Gençlik Festivali düzenleyecek.

Ünlü sanatçı ve oyuncuların katılacağı festivalde, gençler için çeşitli organizasyonlar ve gösterilerin de olacağının altını çizen Samet Kekil, daha önce Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Kuş, Burak Bulut konseri düzenlediklerine dikkati çekerek, "Sadece Kahramanmaraş değil, bölge şehirlerde de Sagopa Kajmer, Canbay & Wolker konserleri düzenledik. Şimdi de Allah nasip ederse, Mayıs ayında muhteşem bir organizasyon için kolları sıvadık” dedi.