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Kahramanmaraş’ın Şehrü’l-Emini Kitap Fuarı'nda gençlerle buluşacak

Yerel 16.10.2022, 17:52
Kahramanmaraş’ın Şehrü’l-Emini Kitap Fuarı'nda gençlerle buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda usta kalemler ve alanında uzman isimlerle edebiyat severlerin buluşmaları sürüyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında 17 Ekim 2022 Pazartesi günü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de saat 14.00'te kültür sanat dostlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

KAFUM Fuar Merkezi, Kahramanmaraş’ın Şehrü’l-Emini Güngör'ün gençlik buluşmasının yanı sıra saat 10.00’da Tarihçi - Yazar Mehmet Işık, saat 13.00’te Şair - Yazar Bestami Yazgan, saat 16.00’da Yazar Sait Mermer ve saat 17.00’de Gazeteci - Yazar Yusuf Kaplan’a ev sahipliği yapacak.

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