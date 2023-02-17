Kahramanmaraş’ın içme suyu altyapısı için Manisa mesaisi

Kahramanmaraş’ta görev yapan MASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu ekibi Pazarcık ilçesinde içme suyu altyapısında yaşanan arızalara da müdahalede bulunarak tamirat işleri gerçekleştiriyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta içme suyu ekibiyle yaraların sarılması için çalışıyor.

7 kişilik ekip, Pazarcık ilçesinde kurulan konteyner kent için içme suyu hattı döşeme çalışmasının yanı sıra deprem esnasında zarar gören ve patlaklar yaşanan içme suyu altyapısında tamir işleri de gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca, abone bağlantılarında yaşanan arızların da tamiratını yapıyor. Pazarcık’ta yaraların sarılması için çalışan ekipler, Maraş KASKİ Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde görev yapıyor.