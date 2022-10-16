Kahramanmaraş'ta avukatlar yeniden 'Gül' dedi

Kahramanmaraş Barosu'nda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Muhammed Burak Gül, 'Sorun değil, çözüm odaklı Baro' mottosuyla güven tazeledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta yaklaşık bin 250 avukatın kayıtlı olduğu Baro'da seçim heyecanı yaşandı.

Seçim öncesi konuşan mevcut başkan Muhammet Burak Gül, meslektaşlarından aldığı güçle göreve geldiği günden bu yana kurulların yanı sıra delegeler ve komisyon üyeleriyle birlikte sorunları çözmek için her zaman gayret gösterdiklerini söyledi.

Tek liste ile girilen seçimlerde Kahramanmaraş Barosu'na yeniden başkan seçilen Muhammed Burak Gül, "Sorun Değil, Çözüm Odaklı Baro" mottosuyla çıktıkları bu yolda her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarına dikkati çekerek, "İster yönetim, isterse de çalışma anlayışımız her zaman tüm meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik oldu. Bugün de bizleri tekrar bu göreve layık gören değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Baromuza emek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.