Kahramanmaraş'ta AFAD gönüllüleri zorlu görevlere hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Gönüllülük Sistemi"ne katılan üniversiteliler, olası afet durumlarına eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kahramanmaraş'ta "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne üye olan üniversitelilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.



Doğal afetlerin yanı sıra acil durumlarda da can kurtarmak üzere eğitim alan gönüllüler, haftanın belirli günlerinde kentin çeşitli noktalarındaki eğitim ve uygulama merkezlerindeki çalışmalara katlıyor.



AFAD personelinden gruplar halinde teorik ve pratik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra öğrendiklerini belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatlarla uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buluyor. Bir yandan okullarına devam ederken, bir yandan da AFAD'ın deneyimli personellerinden mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, şimdiden gelecekte yapacakları zorlu görevlere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, il genelindeki afet gönüllülüğü kapsamında tüm çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kahramanmaraş'ın deprem riski bulunan bir il olduğunu hatırlatan Coşkun, herhangi bir afet durumunda gönüllülerin mahalle, sokak, ev, sınıf ve bulundukları ortamlarda önemli görevler üstleneceğini aktardı.