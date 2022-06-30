Kahramanmaraş Koruyucu Aile Günü farkındalık etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında ‘Haydi Kahramanmaraş Koruyucu Aile Olalım’ temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ‘Haydi Kahramanmaraş Koruyucu Aile Olalım’ temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Trabzon Caddesi’nden başlayıp Atatürk Meydanı’nda noktalanan yürüyüşte Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, STK temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar yer aldı.

Kortej yürüyüşü sonrası Atatürk Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, “İki yıldır 30 Haziran’ı Koruyucu Aile Günü olarak kutluyoruz. Bugün de paydaş kurumlarımızla, koruyucu ailelerimizle ve çocuklarımızla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Ülkemizde koruyucu aile müessesesine çok büyük önem veriliyor. Bizler de ilimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinesinde farkındalık oluşturmak ve bu konuyu daha bilinir hale getirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun bu alanda Türkiye’de öncü illerden birisiyiz. Geleceğimizin teminatı olan ve ülkemizin yarınlarında önemli görevler üstlenecek evlatlarımızın aile ortamında yetişmesi son derece önemli. Koruyucu ailelerimiz, evlatlarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için gayret gösteriyorlar. Bu anlamda tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Koruyucu aile kapsamında şehrimizde yeni bir hizmet süreci de başlattık. Uzun zamandır koruyucu aile olan vatandaşlarımız, yeni koruyucu aile olacak vatandaşlarımıza rehberlik edecek ve bu konuda bilgilerini aktaracaklar” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, “Büyükşehir Belediyesi olarak paydaş kurumlarımızla iş birliğiyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Büyükşehir Belediyemiz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Koruyucu ailelerimiz, çocuklarımızın aile ortamında yetişmelerini sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu noktada tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocukların en büyük ihtiyaçlarından birisinin de sıcak bir aile ortamı olduğunun altını çizen Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Kurucu Başkanı Hayati Dertli, “Koruyucu Aile Günü gibi son derece önemli bir günde böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gerçekten farkındalık oluşturmak için son derece önemli bir etkinlik. Çocukların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden bir tanesi de sıcak bir aile ortamıdır. Çocuklarımıza bu imkânı sağlayan tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Herkesi koruyucu aile olmaya ve çocuklarımızın elinden tutmaya davet ediyorum” dedi.