Kahramanmaraş İzmir'e taşınıyor!

İzmir Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefa Narlı yaptığı basın toplantısıyla 23-26 Eylül tarihlerinde İzmir Karşıyaka Bospa Fuar alanında “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” yapılacağını duyurdu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İzmir Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefa Narlı, "Kahramanmaraş Tanıtım Günleri" hakkında açıklama yaptı.

İzmir’de Kahramanmaraş için tanıtım günleri düzenleyeceklerini belirten Başkan Narlı, basın mensuplarıyla yaptıkları toplantıda "Kahramanmaraş’ı İzmir’e taşıyacağız” dedi.

23-26 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek tanıtım günlerine büyük katılımın olacağını ifade eden Başkan Narlı, Kahramanmaraş'ın birer kültür elçisi olarak İzmir'de nasıl daha iyi tanıtılabileceği konusunda istişarelerde bulundu. Şehrin çok bilinirliliğinin yaygınlaşmadığını belirten Sefa Narlı, "Yani artık günümüzde ülkeler değil de, şehirler markalaştı. Fakat geçen dönem içerisinde biz bunu yakalayamamışız. Hepimizin gayreti ile bu süreçleri yavaş yavaş inşallah iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Kahramanmaraş’ın kimliğinin demokratik yapısının insanlar tarafından doğru algılanması konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Narlı, bu kapsamda İzmir’in Konak Meydanı’nda tabela değeri olan bir yerde öncelikle dernek merkezinin açılışını gerçekleştirerek hemşeri buluşması gecesi düzenlediklerini hatırlatarak, İzmir’de ikamet eden, İzmir’de yaşayan 800’e yakın Kahramanmaraşlı ile muhteşem bir gecede buluştuklarının altını çizdi.