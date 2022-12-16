Kahramanmaraş Barosu'ndan örnek proje

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Sökünburnu İlköğretim Okulunun tadilatı, Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi tarafından yapılarak tamamlandı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Barosu Gençlik Meclisi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında tadilatı yapılan Sökünburnu İlköğretim Okulunun açılışı yapıldı.

Açılışa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül ve yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Yeşilay Gönüllüleri, Kahramanmaraş Genç Kızılay ekibi, avukatlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Proje ile ilgili konuşma yapan Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül, başta Meslektaşlarımız olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.