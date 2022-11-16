JİG turnuvasında “Büyük Balık” LÖSEV ’e gitti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. JİG Turnuvası Karataş Limanı’nda gerçekleşti. Yakalanan balıklar açık artırmayla satıldı, geliri LÖSEV’e bağışlandı.ADANA (İGFA) - Karataş Limanı’nda gerçekleşen turnuvada 210 sporcu, 66 tekne ile 3 kategoride yarıştı. “Yakala Bırak”, “En Büyük Balık” ve “En Çok Balık” kategorilerinde mücadele eden yarışmacılara para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

Yerel sanatçıların da konser verdiği turnuvada Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden gelen hakem komitesi görev aldı. Yakala bırak dalında 66 balık yakalanıp bırakılırken bu dalda birinci olan Team Molly takımı 5000 TL para ödülünü ve ikinci olan Team Boyka 3000 TL tutarındaki ödülünü LÖSEV’e bağışladı.

Aynı dalda üçüncülüğü ise Muhteşem Balıkçılar takımı kazanarak 2000 TL ödül aldı. En çok balık kategorisinde birinciliği Team Esas 01, ikinciliği Team Özibey ve üçüncülüğü ise Team Turkuaz takımı kazandı. Turnuvada en büyük balık ödülü olan 7500 TL ve mücadele kemerini ise Team Diffirci elde etti.

Turnuva sonucunda yakalanan balıkların açık artırma ile satılmasından elde edilen 12.150 TL de LÖSEV’e bağışlandı.