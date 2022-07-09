Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl’de kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bir depo dolusu kaçak tütün ile sigara kağıdı ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl’de kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde bulunan S.Ö. (E-36) ile C.Ö (E-33) isimli şüphelilere ait depoda kaçak sigara, tütün ve tütün mamülleri olduğu bilgisi elde edildi.

Mahkemeden alınan arama kararına istinaden söz konusu depoda yapılan arama sonucunda, TAPDK belgesi ve ambalajında bandrol bulunmayan 2.300 Paket Kaçak Sigara, 61.200 adet Dolu Makaron, 416.250 adet Yaprak Sigara Kağıdı, 1 Milyon adet Boş Makaron, 1 Ton Kıyılmış Tütün, 64.800 adet Sigara Filtresi, 20 Kilogram Nargile Kömürü, 2.500 adet Boş Sigara Paketi, 836 Kilogram Yabancı Menşeli Çay ele geçirilerek malzemelere el konuldu.

Arama sonucunda ele geçen malzemeler ile ilgili olarak S.Ö. (E-36) ile C.Ö (E-33) isimli şüphelilere adli işlem yapılarak, her iki şahsa 237 bin 121 TL idari para cezası uygulandı.