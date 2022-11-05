İzzet Baysal Caddesi renkleniyor

Bolu Belediyesi tarafından yapılan revizyon çalışmaları ile İzzet Baysal Caddesi farklı bir görünüme kavuşuyor.BOLU (İGFA) - Bolu Belediyesi Bolu’nun babası İzzet Baysal’ın adının yaşatıldığı İzzet Baysal Caddesi’nde başlattığı revizyon çalışmalarını sürdürüyor. Deforme olan zemini ve ışıklandırmaları yenilenen caddede yaya ve bisiklet yolları da renklendirilmeye başlandı. Belediye ekipleri, cadde boyunca bisiklet ve yaya yollarını canlı renklerle boyayarak İzzet Baysal Caddesi’ni şık ve farklı bir görünüme kavuşturuyor.

Yaya güvenliği için de ek tedbirler alınacak

Öte yandan Bolu Belediyesi, revizyon çalışmalarının sürdüğü İzzet Baysal Caddesi’nde yaya güvenliğini arttıracak ek tedbirler de alacak. Bu kapsamda yayalar için büyük tehlike teşkil eden motosikletlerin caddeye girişlerine izin verilmeyecek.