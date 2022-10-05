İZTO'da 'Medya Fotoğrafçılık Komitesi' güven tazeledi

İzmir Ticaret Odası’nda 4 yıl görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimde 40. Medya Fotoğrafçılık Komitesi listesinden Abdulhakim Bingöl ve Tayfun Bitirim tekrar İZTO Meclis Üyesi seçilerek güven tazeledi.İZMİR (İGFA) - Fuar İzmir’de sandık başına giden İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, 4 yıllığına meslek komitelerinde görev yapacak isimleri ve İZTO meclis üyelerini belirledi.

Tek listenin oylandığı seçimi kazanan 40. Medya Fotoğrafçılık Komitesi listesinde Abdulhakim Bingöl (Genç Lider Radyo ve Televizyon Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.), Tayfun Bitirim (Foto Tayfun) Murat Akgün (Mutfak Yapım), Celal Bayrak (Lüks Fotoğraf) ve Erkan Turhan (Elif Yiğit Fotoğrafçılık) yer aldı. Oylanan listeden önceki dönemde İZTO Meclis üyeliği görevini başarı ile yürüten Abdulhakim Bingöl ve Tayfun Bitirim 40. Medya Fotoğrafçılık Komitesi’nden İZTO Meclis Üyesi seçilerek güven tazeledi.

İZTO 40. Medya Fotoğrafçılık Komitesi Üyeleri Abdulhakim Bingöl (İZTO Meclis Üyesi), Tayfun Bitirim (İZTO Meclis Üyesi), Murat Akgün, Celal Bayrak, Erkan Turhan ve Yusuf Saygı seçim sonrası yaptıkları açıklamada seçimlerin demokratik bir ortamda başarı ile gerçekleştiğini ifade ederek, kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.