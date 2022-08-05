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İzmitliler limonata ikramıyla serinletildi
Yerel 05.08.2022, 17:48
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi’nde yapılan limonatalar İzmitli vatandaşlara ikram edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Ekipler sıcak yaz günlerinde İzmitli vatandaşlar bir nebze rahatlasın diye Aşevi’nde yapılan limonataları ikram etti.
Yeni Cuma Parkı önüne getirilen mobil ikram aracından buz gibi limonatayı içen vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.
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