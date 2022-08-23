İzmitliler aşure gününde buluştu

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliği ile yapılan aşure etkinliğinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde faaliyet gösteren tüm derneklerin kullanabileceği yeni bir dernekler yerleşkesinde çalışmaların sona geldiğinin müjdesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliğiyle İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesinde “Aşure Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Programa katılan vatandaşlara binlerce kâse aşure ikram edildi.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra etkinliğin ev sahibi İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Deva Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kentimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentlilik bilincini güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Siyaset üstü bakarak herkesi nasıl bir araya getirebiliriz, herkesin nasıl kenetlenmesini sağlayabiliriz diye düşünerek hareket ediyoruz. Aslında bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen kent konseyi başkanımızdan, kent konseyi üyelerimizden, Balkan Dernekleri Platformunun çok kıymetli başkanlarından ve yöneticilerinden Allah razı olsun. Dayanışmamız daim olsun" dedi.